Causa Chorherr: „Nicht einmal der Versuch eines Beweises“

Der Prozess rund um den mutmaßlichen Korruptionsfall Christoph Chorherr offenbarte nicht nur eine prominente Anklagebank, sondern auch das Who-is-Who der Topanwälte – darunter Norbert Wess, Johann Pauer, Michael Rami, und Stefan Prochaska. Entsprechend hoch ging es am ersten Tag her, sogar von „Klassenkampf“ war die Rede.

Die WKStA wirft dem Ex-Gemeinderat Chorherr gleich zu Beginn vor, dass er sich als Amtsträger und „zentrale Person“ hat schmieren lassen: „Ohne Chorherr kein (Immobilien-)Projekt.“ Laut Anklägern hätten sie anfangs aber nichts gegen Chorherr & Co. in der Hand gehabt. Doch der Zufall wollte es, dass der WKStA im Verfahren gegen den Immo-Investor Michael Tojner dessen Chatprotokolle und Mails in die Hände fielen. Damit legten die Oberstaatsanwälte los. Im Eröffnungsplädoyer blieben sie aber jeglichen Beweis schuldig.