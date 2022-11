Causa Chorherr: Promi-Gedränge auf der Anklagebank

Der Verein hat in den Jahren 2007 bis 2017 rund 3,72 Millionen Euro an Spenden eingenommen, davon stammten 550.000 Euro von der Stadt Wien. Angeklagt sind aber nur Spenden in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Laut Aktenlage soll der frühere Amtsträger Chorherr als Planungssprecher der Grünen bei Immobilienprojekten von diversen „Widmungswerbern und den Sachbearbeitern des Magistrats die Gespräche geführt, die Tätigkeit der Beamten mit dem stets präsenten politischen Willen beeinflusst und schließlich im Gemeinderat über konkrete Widmungsansuchen abgestimmt haben“. Für „seine Leistungen“ soll Chorherr „Schmiergeld“ in Form der Spenden-Zahlungen an den Verein S2arch lukriert haben. Sämtliche Spender sollen laut WKStA gewusst haben, dass der Verein im Einflussbereich von Chorherr steht.

Keine Offenlegung

„Die Zahlungen waren Chorherr bekannt und wurden von ihm auch explizit angefragt“, heißt es in der Anklage. „Chorherr unterließ es, die finanzielle Beziehung zu den Einzahlern offen zu legen und sich jeder Tätigkeit zu enthalten.“ Nachsatz: „Vielmehr stand er den Einzahlern als gewogener Ansprechpartner der Politik zur Verfügung und nahm auf die Projekte einen Einfluss.“