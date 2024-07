Stratege oder beinharter Abkassierer? Der fabelhafte Mister Tojner

Seit der Übernahme seien 1,1 Milliarden investiert worden. „Das wichtigste Ziel ist, die Schuldenlast der Varta zu reduzieren. Die Entscheidung für das Sanierungsverfahren ist mit harten Einschnitten verbunden – auch ich verliere den gesamten Aktienwert“, verteidigt Mehrheitseigentümer Tojner gegenüber dem KURIER. Er trage diesen Schritt jedoch mit, „um Varta eine Zukunft zu geben, fast 4.000 Arbeitsplätze zu sichern und das Unternehmen als Wirtschaftsfaktor der Region und vor allem als Technologieträger für Europa zu erhalten.

"Schillernder Glücksritter"

„Kompensationslos rasiert“ würden die Varta-Aktonäre, unter denen viele Österreicher seien, vom „schillernden Glücksritter Tojner“, empört sich Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger. Dass Varta und auch die Holding Montana noch keine Bilanz für 2023 gelegt haben, sieht Beckermann „nicht erst seit René Benko als klares Warnsignal“. Grund der Verzögerung sei die Cyberattacke, die Varta wochenlang stillgelegt hatte, erklärt ein Tojner-Sprecher.

Er betont, dass Tojner 2023 noch 50 Millionen in Varta gesteckt habe. Stimmt schon, aber der drahtige Sportfreak, der ständig unter Strom zu stehen scheint, hat allein seit 2021 Varta-Aktien um mehr als 143,5 Millionen Euro abgestoßen, errechnete Beckermann aus den „Directors Dealings“. 2022 verkaufte Tojner ein großes Paket, bevor der Kurs einbrach (der sich vom Höchststand 170 auf heute 2,34 Euro atomisierte) und der CEO von Bord ging. Für die FMA jedoch kein Thema, Insiderhandel wurde dementiert.

Mit dem StaRug hat übrigens ein schon einmal ein österreichischer Unternehmer die Aktionäre enteignet, KTM-Chef Stefan Pierer bei der Übernahme des Autozulieferers Leoni AG.

Tojner-Freund und Varta-Aufsichtsrat Martin Ohneberg löste 2023 unabsichtlich eine Falschmeldung aus. Varta zeigte einen Aktienkauf Ohnebergs an, was am Kapitalmarkt als Vertrauensbeweis eines Insiders in das angeschlagene Unternehmen gesehen wurde. Spätabends folgte die Ernüchterung, Ohneberg hatte verkauft.

Seine Beziehung zu Tojner, der auch bei ihm beteiligt ist, verwehrte dem Vorarlberger Unternehmer 2020 den Österreich-Vorsitz der Industriellenvereinigung. Ohneberg, auch Präsident des Tennisverbandes, ist im Großverfahren der WKStA wegen der Wohnbaugenossenschaften Gesfö, Riedenhof und Pannonia neben Tojner einer der 30 Beschuldigten. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wirft Tojner in einer Sachverhaltsdarstellung vor, das Land bei der Abschlagszahlung für die Aberkennung der Gemeinnützigkeit betrogen zu haben. Die WKStA ermittelt seit Jahren wegen Betrugs, Untreue und Bilanzfälschung. Tojner-Vertreter und Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter soll Doskozil in der Causa Geld geboten haben. Dieser dementiert, der KURIER berichtete.