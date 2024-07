Varta-Aktionären droht ein Totalverlust

Innerhalb eines Jahres hat die Varta-Aktie 87 Prozent ihres Wertes verloren. Am Montag rutschte der Kurs um weitere 72 Prozent auf 2,88 Euro ab. Ursachen für die Talfahrt des Konzerns sind die schlechte allgemeine Wirtschaftslage, die hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie Investitionen in Produktionsanlagen für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Letztere sollen sich nicht gegen die Billigkonkurrenz aus Asien behaupten können.

„Wir müssen diesen Schritt setzen, um Varta eine Zukunft zu geben, fast 4.000 Arbeitsplätze zu sichern und das Unternehmen als Wirtschaftsfaktor in der Region und vor allem als Technologieträger für Europa zu erhalten“, so Michael Tojner in einer schriftlichen Stellungnahme. „Gemeinsam mit dem Management wurden alle Alternativen abgewogen, die Entscheidung ist keinem leichtgefallen. Auch alle Gutachten und Berechnungen sind zu diesem Ergebnis gekommen.“

Denn laut Varta sollen die Banken und Hedgefonds nur dann zu einem Schuldenschnitt bereit sein, wenn der Batteriekonzern im Gegenzug das Grundkapital auf null herabsetzt. Damit erleiden die Aktionäre einen Totalverlust. In weiterer Folge soll frisches Kapital durch Ausgabe neuer Aktien in den Konzern fließen. Insgesamt sind rund 100 Millionen Euro frisches Kapital nötig.

Einstieg von Porsche?

Laut dem deutschen Magazin Capital bestätigte Porsche Verhandlungen mit Varta.

Porsche habe Interesse an der Varta-Tochter V4Drive, welche die Autobatterien herstellt. „Unter bestimmten Umständen könnten wir uns daher vorstellen, uns auch an einer finanziellen Neuaufstellung der Varta AG insgesamt zu beteiligen“, so der Autobauer. So gehe es darum, Schlüsseltechnologien in Deutschland zu erhalten.