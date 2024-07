Porsche will auch direkt bei Varta AG von Michael Tojner einsteigen

Der deutsche Sportwagenbauer Porsche will einem Zeitungsbericht zufolge auch direkt bei Varta einsteigen, um den angeschlagenen Batteriehersteller, der mehrheitlich dem österreichischen Investor Michael Tojner gehört, zu stützen.

Geplant sei nicht nur – wie bereits bekannt – eine Übernahme der Mehrheit an der Varta-Elektroauto-Batteriensparte V4Drive, sondern auch eine Minderheitsbeteiligung an der Varta AG selbst, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Bankenkreise.