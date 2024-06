USA bauen Dominanz am Ölmarkt aus, neuer Rekord bei Emissionen

Die OPEC mit Geschäftssitz in Wien ist ein Kartell von 12 Erdöl-Exportierenden Staaten, nämlich Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien, die Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Algerien, Libyen, Äquatorialguinea, Gabun, Nigeria, die Republik Kongo und Venezuela. Angola ist 2023 ausgetreten, ausschlaggebend soll der Streit um die Förderquoten gewesen sein. Gemeinsam hatten die OPEC-Staaten 2023 einen Marktanteil von 35 Prozent.

Im Rahmen OPEC+ koordinieren sie ihre Förderpolitik mit zehn weiteren Staaten, der gewichtigste davon ist Russland. Der Zusammenschluss hat in der Preisfindung am Weltmarkt das größte Gewicht. Der größte einzelstaatliche Produzent USA mit etwa einem Fünftel Anteil des Weltmarktes gehört der Allianz nicht an.