Nächste Milliardenfusion in der US-Ölindustrie

Der Deal soll im vierten Quartal abgeschlossen werden und steht in einer Reihe von großen Übernahmen in der US-amerikanischen Ölindustrie. Erst Anfang Mai genehmigten die Aufsichtsbehörden die etwa 60 Mrd Dollar (55 Mrd. Euro) schwere Übernahme von Pioneer Natural Resources durch den Branchenriesen Exxon Mobil. Diamonback Energy hat angekündigt, Endeavor Energy um 26 Mrd. Dollar (24 Mrd. Euro) zu kaufen.

Diese Woche haben zudem die Aktionäre von Hess ein Übernahmeangebot von Chevron angenommen. Der Deal ist umgerechnet 49 Mrd. Euro schwer. Dadurch kommen sich Chevron und Exxon, die zwei größten US-Ölfirmen, in die Quere. Denn Chevron will mit Hess auch dessen Anteil an einem Joint Venture in Guyana übernehmen. Exxon hält aber den größten Anteil an dem Projekt und fordert in einem Schlichtungsverfahren ein Vorkaufsrecht ein.

Boom für fossile Treibstoffe

Die US-Ölindustrie erlebt seit dem Ende der Corona-Pandemie einen Boom. Die Produktion und die Profite der großen Konzerne haben Rekordwerte erreicht, allen Klimaschutz-Ankündigungen der Administration von Präsident Joe Biden zum Trotz. Dahinter steht der massive Anstieg der Energiepreise.