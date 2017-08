USA-China: Handelskrieger mit Tarnkappe

Es war ein Abgang mit starken Worten: In fünf, spätestens zehn Jahren würden die USA den Wirtschaftskrieg gegen China verloren haben. Und sie würden sich davon nie mehr erholen: Das hatte Trumps düsterer Chefstratege Steve Bannon noch rasch einem Journalisten ins Notizheft diktiert, bevor er seinen Hut nehmen musste.

Die USA auf Kollisionskurs zu China: Hat sich das mit Bannons Abschied erledigt? Nein, sagt Gary Hufbauer von der Denkfabrik Peterson Institute (Washington) zum KURIER. In Trumps innerem Zirkel würden einige ähnlich denken, etwa Handelsminister Wilbur Ross, der Berater Peter Navarro oder der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer.

Anders als das Gros der Ökonomen glauben sie nicht daran, dass ein offener Warenaustausch beiden Seiten nützt – in ihrem Weltbild gibt es dabei immer Gewinner und Verlierer. Und dass die USA 2016 im Außenhandel mit China ein Defizit von 310 Mrd. Dollar aufgerissen haben, ist für sie der Beweis: Amerikas Firmen würden über den Tisch gezogen.

Im Kabinett sitzen freilich auch moderate Charaktere, die wissen, dass die USA mit Handelskriegen nichts gewinnen können – wie der Chef des Nationalen Wirtschaftsrates Gary Cohn, Finanzminister Steve Mnuchin oder hochrangige Militärs.

"Das ist ein Witz"

Bisher behielten die Hardliner die Oberhand. Von Handelskrieg spricht man, wenn sich ein Staat mit aggressiven Maßnahmen Vorteile auf Kosten anderer verschaffen will. Weil sich das kein Land gefallen lässt, gerät das rasch außer Kontrolle. Die Basis dafür ist gelegt: Seit seinem Amtsantritt hat Trump einige US-Gesetze aus der Mottenkiste geholt, die aus der Zeit des Kalten Krieges stammen. Die Paragrafen aus 1962 und 1974 räumen dem Präsidenten mächtige Befugnisse ein, Importe aus dem Ausland zu beschränken oder mit Strafzöllen zu belegen, ohne dass der Kongress zustimmen müsste. Trump sei ein "Protektionist mit Tarnkappe", kommentierte Ex-Obama-Berater Chad Bown.

Sicherheit So gab Trump im April eine Untersuchung in Auftrag, ob Stahl- und Alu-Importe die nationale Sicherheit gefährden. Falls ja, könnte er aus einem bunten Strauß von Strafmaßnahmen gegen ausländische Unternehmen wählen. "Das Argument ist natürlich ein Witz", sagt Hufbauer. Ernst nehmen muss man den Vorstoß aber: Durch die Berufung auf nationale Sicherheit wird nämlich die Welthandelsorganisation (WTO), die globale Schiedsinstanz bei Handelskonflikten, umgangen. In Fachkreisen werde das die "nukleare Option" genannt.

US-Firmen sind besorgt

In der Wirtschaft regt sich aber Widerstand, die harte Tour zu fahren – aus Angst vor Retourkutschen, aber auch, weil es vielen US-Partnerländern schadet. "Die meisten Stahlimporte aus China sind ohnehin mit hohen Zöllen belegt", sagt Bown. Treffen würde es eher Stahlfirmen aus Kanada, Deutschland, Japan, Südkorea. Oder Österreichs Voestalpine. Dort wertet man als gutes Zeichen, dass der für Juli angekündigte Bericht bisher nicht erschienen ist.

Einfach fallen lassen werde Trump den Vorwurf aber nicht, glaubt Hufbauer. "Das würde als Zeichen der Schwäche gewertet. Den höchsten Stellenwert hat für Trump die Autoindustrie, aber Stahl kommt gleich dahinter."

Unfaire PraktikenExplizit gegen China richtet sich der Vorwurf, die Asiaten würden Patente und Know-how von US-Firmen absaugen. Am 18. August startete Trump eine Untersuchung, die ebenso zu Strafaktionen führen könnte. An dem Vorwurf ist was dran: Viele westliche Firmen beklagen, dass in China nur Geschäfte machen darf, wer lokale Partner an Bord nimmt. Oft sind das Staatsfirmen, die so Zugriff auf sensible Daten erhalten. Cyberattacken und Betriebsspionage sind an der Tagesordnung. "Es gibt in den USA zwei Arten von Firmen", warnte der von Trump entlassene FBI-Direktor James Comey 2014: "Die, die von Chinesen gehackt wurden. Und jene, die es bloß noch nicht wissen."

Handel als Waffe

Haben die USA also Recht, wenn sie hier einen Riegel vorschieben? Schon, aber der akzeptierte Weg wäre eine Klage vor der WTO, sagt Ökonom Gary Hufbauer. Durch Trumps Vorpreschen könnten die Chinesen sehr leicht den USA den Schwarzen Peter zuschieben und von eigenen Sünden ablenken.

Denn zimperlich sind die Asiaten keineswegs. Sie setzen den Handel selbst als Waffe ein, um ihre Interessen durchzusetzen. So stellten sie 2010 den Export seltener Erden (ein Rohstoff für Hightechgeräte) nach Japan ein, um die Freilassung eines Kapitäns zu erwirken. 2011 durften Chinesen keinen Lachs aus Norwegen kaufen, weil das Osloer Komittee dem Bürgerrechtler Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis zugesprochen hatte."Kauft amerikanisch"Gefährlich ist die Abschottung der USA auch, weil sie Nachahmer auf den Plan ruft. Der erstarkende Nationalismus zeigt sich deutlich bei Staatsaufträgen. Öffentliche Ausschreibungen seien das "Hauptschlachtfeld des Protektionismus", so Hufbauer.

FirmenkäufeEin weiteres sind Übernahmen: Chinas Autobauer Great Wall hätte ein Auge auf die US-Marke Jeep geworfen, die Erfolgschancen sind gering: In den USA kann ein Regierungskomittee solche Deals einfach verbieten. Deutschland, Frankreich und Italien wollen jetzt die EU-Kommission mit ähnlichen Rechten ausstatten.

Überall nur Verlierer

Was oft ausgeblendet wird: Viele Firmen sacken mit China-Geschäften hohe Gewinne ein, sagt Gene Ma, Ökonom beim Weltbankenverband IIF – etwa, wenn Jacken mit 40 Dollar Einkaufspreis um 200 Dollar weiterverkauft werden. Mit einer Abschottungspolitik könnten die USA weder Chinas Aufstieg bremsen noch ihr eigenes Handelsdefizit senken: "Ein Handelskrieg bringt niemandem etwas." Foto: /Peterson Institute