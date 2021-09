Universal Music Group geht an die Börse Amsterdam

Die Universal Music Group (UMG) mit Stars wie den Beatles und Rihanna geht am Dienstag in Amsterdam an die Börse. Die Euronext teilte am Montagabend mit, der Preis pro Aktie liege bei 18,50 Euro. Damit wird die UMG mit rund 33,5 Mrd. Euro bewertet.

Der französische Medienkonzern Vivendi hatte im Februar angekündigt, 60 Prozent der UMG-Aktien an die Börse bringen zu wollen. Universal Music mit Sitz im kalifornischen Santa Monica gehört neben Sony und Warner zu den Großen im weltweiten Musikgeschäft.

Die Vivendi-Gruppe des französischen Geschäftsmanns Vincent Bolloré will 20 Prozent an UMG behalten. Die restlichen 20 Prozent hat Vivendi an die chinesische Tencent-Gruppe verkauft. Der Umsatz von Universal Music betrug im vergangenen Jahr 7,4 Mrd. Euro.