Der Börsegang wird perfekt inszeniert - mit einem Lauf. Gemeinsam mit rund 100 Läuferinnen und Läufer sprinten die Gründer der Schweizer Laufschuh-Marke On heute, Mittwoch, entlang demn Hudson River zur Wall Street, um pünktlich um 15.30 Uhr an der New Yorker Stock Exchange die "Opening Bell" zu läuten.

Der IPO an der Nasdaq wurde mit Spannung erwartet, gilt der Schweizer Newcomer On Running doch derzeit als schnellstwachsender Sportartikelhersteller der Welt, der den etablierten Playern Nike und Adidas den Kampf ansagt. Platziert wurden insgesamt 31,1 Millionen Aktien. Der Ausgabepreis der Aktie wurde mit 24 Dollar festgelegt, liegt damit über dem zuvor festgelegten Preisband zwischen 18 und 20 Dollar. Somit beträgt der IPO-Erlös 746,4 Millionen Dollar.

Als Grund für den Börsengang in den USA statt in der Schweiz nannte On, dass die Hälfte der Kunden in Nordamerika seien. On sei eine globale Marke mit der logischen Konsequenz, in New York an die Börse zu gehen.