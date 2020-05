On-Running-Gründer: "Schuhe made in Switzerland wäre mein Traum"

Sie sind die derzeit schnellst wachsende Laufschuhmarke. Ist durch Corona das Wachstum jetzt gebremst?

Wir wollen auch heuer im mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen und sind aktuell auf Kurs. Die Expansion wird in China, den USA oder Brasilien vorangetrieben. Eigene Stores sind in China bereits offen und in New York geplant.