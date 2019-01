In Laufschuhen rund um die ganze Welt

Zu seinem 50. Geburtstag absolvierte der Niederösterreicher einen Marathon auf Hawaii, 2014 folgte der Great Wall Marathon nahe Peking, 5200 Stufen rauf auf die Chinesische Mauer. Damals wurde er erstmals auf den „Seven-Continents-Marathon-Club“ aufmerksam. „Da wusste ich, das will ich machen, das will ich schaffen“, berichtet Engelhart.

2015 nahm er am Volcano Marathon in Chile teil, gemeinsam mit 22 anderen „Verrückten“ ging er an den Start. Der Marathon gilt in der Szene als einer der anspruchsvollsten, gelaufen wird auf durchschnittlich 4000 Metern Höhe. 2016 folgten der „ Victoria-Falls-Marathon“ in Zimbabwe und die Teilnahme am New York City Marathon. Nach dem Outback-Marathon in Australien 2017 fehlten nur noch ein Marathon in Europa und einer in der Antarktis. Seine erste Teilnahme am Vienna City Marathon „zählte nicht“, Engelhart wollte etwas Besonderes. Und welcher Bewerb würde den Kontinenten besser repräsentieren als die „Mutter aller Marathons“ in Griechenland?