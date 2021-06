Nike kommt glänzend aus der Krise - Adidas und Puma ziehen mit

Analysten hatten bisher nach Erhebungen von Refinitiv im Schnitt nur mit 48,5 Mrd. Dollar Umsatz gerechnet. Der Optimismus in der Nike-Zentrale in Beaverton im US-Staat Oregon riss auch die Anleger mit: Die Aktien schossen am Donnerstag nachbörslich um 13 Prozent nach oben, in Frankfurt legten sie am Freitag um 11,7 Prozent zu. Im Sog von Nike legten die Papiere des schärfsten Konkurrenten Adidas um 4,8 Prozent zu und waren damit mit Abstand größter Gewinner im Leitindex DAX. Puma-Titel rückten um 1,8 Prozent vor.

Aufregung gelegt

Der Gewinn von Nike hat sich 2020/21 auf 5,72 (19/20: 2,54) Mrd. Dollar mehr als verdoppelt - auch, weil der Konzern nach der Verschiebung großer Sportereignisse wie den Olympischen Spielen die Marketingausgaben deutlich gedrosselt hatte. Nike profitierte auch vom Onlineboom in der Krise, weil beim Verkauf über die eigenen Internet-Kanäle mehr Gewinn übrig bleibt. Die Kunden gewöhnen sich daran: Auch nachdem die meisten Läden im Frühjahr wieder öffneten, lag der Onlineumsatz um 41 Prozent über Vorjahr.