Herzogin Kate beweist, dass coole Sneakers nicht teuer sein müssen

Kleider um Tausende Euro, Schuhe um mehrere hundert Euro. Herzogin Kates Kleiderschrank ist wenig überraschend voll mit exklusiver Designermode, wie die verschiedensten offiziellen Anlässe zeigen. Dass die 39-Jährige jedoch auch sparsamer einkaufen kann, hat sie in den vergangenen Jahren regelmäßig bewiesen: Die Ehefrau von Prinz William hat sich in ihrer Zeit als offizielles Mitglied des britischen Königshauses bereits des Öfteren in Teilen von Modeketten wie Zara oder Reiss gezeigt.

Kates leistbare Turnschuhe

Für ihren aktuellsten Auftritt ließ Kate nun ebenfalls das Designerkleid im Schrank. Beim Besuch des Naturhistorischen Museums in London, wo ein neues Projekt zur Rückbesinnung zur Natur initiiert wurde, entschied sich die dreifache Mutter zwar für einen edlen Blazer des französischen Modehauses Chloé, kombinierte diesen dann jedoch mit schlichten Jeans - und Sneakers um knapp hundert Euro.