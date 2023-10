Ein Drittel wäre ohne staatliche Umverteilung armutsgefährdet

An der 241 Seiten starken Studie "Umverteilung durch den Staat in Österreich 2019 und Entwicklungen von 2005 bis 2019" haben neun Autorinnen und Autoren sowie sechs Assistentinnen und Assistenten des Wifo mitgewirkt. Die Forschung wurde aus Mitteln des Bundeskanzleramts des Sozialministeriums und der Österreichischen Nationalbank gefördert. Obwohl die Studie im Oktober 2023 veröffentlich wurde, reicht der Datensatz nur bis 2019. Veränderungen, die durch die Corona-Pandemie oder die Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine können deswegen nicht abgebildet sein.