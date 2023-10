Badelt ortet Vorurteile, Falsch-Informationen bis Lügen in Armutsdebatte

Der Präsident des Produktivitäts- und Fiskalrats, frühere Wifo-Chef und Sozialforscher Christoph Badelt übt scharfe Kritik an der politischen Diskussion über das Thema Armut. Diese werde "leider sehr schräg geführt", so Badelt in einem Pressegespräch von "Diskurs. Wissenschaftsnetz" zum Tag für die Beseitigung der Armut am Dienstag.

Das führe dazu, dass Armutspolitik nicht so ernst genommen werde, wie sie es sollte. Vor allem die Debatte über Kinderarmut orientiere sich nicht am sachlichen Diskurs. "Es geht nur darum, den politischen Gegner anzupatzen oder Vorurteile zu verfestigen", sagt Badelt.

Badelt, emeritierter Professor am Institut für Sozialpolitk der Wirtschaftsuniversität (WU), hat zusammen mit seiner WU-Kollegin Karin Heitzmann eine Forschungsarbeit über die Messung von Armut verfasst. Er finde es "ganz schlimm, wenn jetzt manche durch die Gegend reisen und sagen, bei uns hungern 316.000 Kinder". Zur Begründung nehme man Daten aus verschiedenen Erhebungen, die ganz andere Dinge messen. "Das mag eine bewusste Lüge sein, das mag eine Ungenauigkeit sein - es ist vor allem schlimm, wenn es dazu dient, das Problem in eine Größe zu blasen, dass es der politische Gegner nicht mehr ernst nimmt."

Das gelte auch umgekehrt, etwa wenn gesagt werde, man müsse nur arbeiten gehen, um nicht arm zu sein. Natürlich stimme es, dass Arbeitslose unabhängig vom konkreten Indikator stärker von Armut betroffen sind. "Wenn man aber sagt, wir hätten keine Armen, wenn die Leute nur hackeln gehen würde, ist das eine zynische Uminterpretation", so Badelt. Primär gehe es darum, dass eine Anti-Armutspolitik verhindern müsse, dass Menschen arbeitslos werden.