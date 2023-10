Die Tafel: Kann ein Sozialverein Menschen aus der Armut helfen?

Viele Menschen wissen laut Grünhaus Bescheid, an welchen Tagen die Tafel Essen liefert und planen ihren Besuch in den Sozialeinrichtungen dementsprechend. Dadurch entstehe regelmäßiger Kontakt.

Es sei für Betroffene zudem einfacher, sich mit Bekannten gemeinsam zum Essen in einer Einrichtung zu verabreden, als mit dem Gedanken dorthin zu gehen, Hilfe zu brauchen. "Das ist weniger stigmatisierend und baut innerliche Hürden ab", so Grünhaus.

"Viele sind nicht bereit für Beratung. Das kann Monate dauern, bis es soweit ist. Das geht über die Essensversorgung hinaus", fügt Wilhelm Raber, Geschäftsführung der Stadtdiakonie Wien. Im "Häferl", einem Wiener Zufluchtsort für Menschen in Not, sei das nicht unüblich. Bis zu zwei Drittel der Lebensmittel machen die Spenden der Tafel dort aus, so Raber.