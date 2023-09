Caritas-Chef zu Nehammers Burger-Sager: "Keine Ahnung von Wirklichkeit"

Am Mittwochabend verbreitete sich in den sozialen Medien ein Video, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einem Gespräch mit Parteifreunden zeigt. Aufgenommen wurde es offenbar Ende Juli am Rande einer ÖVP-Veranstaltung in einem Lokal in Hallein.

➤ Nehammer-Video geht viral: "McDonalds-Burger ist billigste warme Mahlzeit"

Einige Aussagen des Kanzlers sorgten dabei im Netz für Empörung - unter anderem auch beim Präsident von Caritas Österreich, Michael Landau. Er äußerte sich auf Twitter und kritisierte Nehammer: "Aber wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung".