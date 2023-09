Nehammer-Video geht viral: "McDonalds-Burger ist billigste warme Mahlzeit"

Billigste warme Mahlzeit in Österreich "ist ein Hamburger bei McDonalds"

Besonders heiß diskutiert wurden jedoch Nehammers Äußerungen zur Debatte um Kinderarmut in Österreich. Es habe ihn gestört, dass Berichte, wonach Kinder "keine warme Mahlzeit" bekämen, "keine Empörungswellen" nach sich gezogen hätten: "Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt: Ein Kind bekommt keine warme Mahlzeit in Österreich?"

➤ Fauxpas bei Kampagne: ÖVP wirft Rubel statt Euro ins Sparschwein

"Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig", fährt Nehammer fort. Jemand ruft: "Eine Leberkäsesemmel", bevor der Kanzler seine Frage beantwortet: "Ein Hamburger bei McDonalds. 1,40 Euro. Wenn ich jetzt noch Pommes dazu kaufe - 3,50 Euro. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo Eltern sich dieses Essen für ihr Kind nicht leisten können?"

Wenn man sich in der Diskussion verlieren würde, ob das auch gesund sei, "dann reden wir von Staatswirtschaft", so Nehammer: "Jedes Elternteil hat sein Kind beim Staat anzumelden, wir machen Kalorientabellen, wir schauen, wie viel Essen kriegt das Kind, wie wird es ernährt - und dann sind wir in der DDR. So schaut die linke Welt aus." Die ÖVP müsse in dieser Diskussion deshalb "mehr als wachsam sein".