Ukrainische Bahn unter Dauerbeschuss

Der Krieg in der Ukraine ist beim heurigen CEO Summit 2022 European Railways, bei dem sich Bahn-Chefs aus 30 Ländern in Wien treffen, das Thema Nummer eins. Ziel ist es, eine Deklaration zu unterschreiben, in der der Ukraine jegliche Unterstützung zugesagt wird.

Rückgrat

Dabei geht es vor allem um Investitionen in die Infrastruktur und die Züge, die durch den Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. „Die Eisenbahn ist das Rückgrat für die Gesellschaft und die Wirtschaft“, unterstreicht ÖBB-Chef Andreas Matthä die Bedeutung der Bahn. Nach dem Krieg müsse der Wiederaufbau unterstützt werden.