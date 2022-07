Debatte über volle Züge nimmt Fahrt auf

Die Züge würden zum Beispiel über Nacht gewartet, damit man die gesamte Flotte am nächsten Tag einsetzen könne. Man habe das Angebot erhöht, um über ohne Zugräumungen den Sommer und Herbst zu kommen. Jedem einen Sitzplatz zu garantieren, sei nicht möglich, doch sollte Stehen die Ausnahme sein. Bei Einzelereignissen, wie einem Rolling-Stones-Konzert, sei es klar, dass ein Zug voll sein könne.

Doch dass man jedes Wochenende stehen müsse, einfach nur, weil am Wochenende ein höheres Aufkommen sei, sei nicht verständlich, sagt Posch im Hinblick auf den großen Konkurrenten. „Wenn der Kunde keinen Komfort hat und öfter stehen muss, dann ist er weg“, so Posch.

Mehr Züge

Konkret sagte Stock in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „trend“, dass trotz übervoller Züge nicht allzu große Erwartungen an den geplanten Ausbau der Bahnkapazitäten gestellt werden sollten. Es könne nicht jeder erwarten, immer bequem einzeln auf einem Zweierplatz zu sitzen. Die Gesellschaft müsse Bahnfahren neu lernen und flexibler werden. Reservekapazitäten seien sehr teuer und man baue ja auch nicht die Westautobahn achtspurig aus, nur damit alle gleichzeitig in den Sommerurlaub fahren könnten.