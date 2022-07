Zug aus Venedig gestrichen: Ticketbesitzer hatten Info nicht

Ein Ersatzangebot hätte es gegeben, allerdings hätte man dafür schon um 15.13 Uhr am Bahnhof sein müssen. Besonderes Ärgernis: In diesem Fall hat es keine Information an den Käufer des Tickets gegeben. Kosak hatte das Ticket im April gebucht. Die Info der ÖBB zur Streichung dieses Zuges folgte auf Twitter: "Wegen Bauarbeiten in Italien können zwischen Villach Hbf und Venezia Santa Lucia im Juli keine Fernverkehrszüge fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen ist ab/bis Udine eingerichtet. Zwischen Udine und Venezia kann der Nahverkehr genutzt werden."

Deshalb war es auch seit Bekanntwerden dieser Bauarbeiten nicht mehr möglich, Tickets für diesen Zug zu buchen. Warum nicht alle Ticketbesitzer informiert worden waren, versprechen die ÖBB zu klären. Eine automatisierte Info sei versendet worden, so ein Sprecher der ÖBB.