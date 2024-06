Ukraine-Krieg: Immer mehr Blackouts wegen russischem Beschuss

55 Gigawattstunden installierte Leistung hatte der ukrainische Kraftwerkspark im Gesamten. Durch die russischen Angriffe sind davon nur noch etwa 20 Gigawatt am Netz. Nach den AKW haben thermische Kraftwerke, in denen Kohle und Gas verbrannt werden, den größten Anteil

Atom-Macht. Die Ukraine war vor Beginn des russischen Angriffskrieges einer der größten Stromproduzenten Europas. Etwa die Hälfte der Erzeugung kam dabei aus Kernkraft. Der Großteil der Reaktoren wurde in der Sowjet-Zeit errichtet, die Ukraine hat aber auch nach der Unabhängigkeit noch weitere Reaktoren in Betrieb genommen

In sämtlichen Regionen des Landes „gelten den ganzen Tag über Stromverbrauchbeschränkungen“, erklärte kürzlich der staatliche Stromversorger Ukrenergo. Russische Militärblogger frohlocken seit Herbst 2022, „die Ukraine ins 19. Jahrhundert zurückzubomben“ – dass es noch nicht so weit ist, hat Kiew auch Stromimporten aus der EU zu verdanken.

View shows a high-voltage substation of Ukrenergo damaged by a Russian military strike in central Ukraine

View shows a thermal power plant damaged by recent Russian missile strikes in Ukraine

View shows control room at a thermal power plant heavily damaged by recent Russian missile strikes in Ukraine

Als es in Folge der russischen Angriffe vermehrt zum Ausfall von Kraftwerken kam, stiegen die Importe an, vor allem aus Ungarn und der Slowakei. Im laufenden Jahr summierten sie sich auf etwa 1.100 GWh. Flüsse in die Gegenrichtung gibt es inzwischen kaum noch. Zur Relation: Ein großes Donaukraftwerk produziert pro Jahr etwa 1.000 GWh Strom (bzw. 1 TWh). Im Vergleich zum gesamten EU-Strommarkt sind das aber „weiterhin eher untergeordnete Mengen“, sagt Lehr.

Dass Strom bis in den Osten der Ukraine fließen kann, ist den befestigten Umspannwerken zu verdanken. Einerseits sind bereits Projekte im Gange, diese tief unter die Erde zu verlegen, sodass sie von Luftangriffen verschont werden. Dies kostet jedoch Zeit und Geld. Bestehende Umspannwerke werden in „Hochbunker“ verwandelt: Stahlträger und massive Betonmauern bieten Schutz gegen russische Raketen und Drohnen – zumindest hält sich der Schaden meist in Grenzen und kann nach einem Luftangriff in der Regel rasch behoben werden.

Luftabwehr essenziell

Bis Moskau seine Luftangriffe besser synchronisiert und auf die neuen Gegebenheiten zuschneidet, ist es jedoch nur eine Frage der Zeit. Nach wie vor benötigt die Ukraine vor allem eine starke Luftabwehr, will sie ihre kritische Infrastruktur schützen – und damit die Energieversorgung ihrer Bürger sicherstellen. Doch wann und wie viel Kiew erhält, entscheiden die Staaten im Westen.