Russischer Ökonom: Die Sanktionen werden den Krieg nicht beenden

Die westlichen Sanktionen werden nicht zu einem Ende des Kriegs in der Ukraine führen, sagte Wladislaw Inosemzew. Der russische Ökonom hielt am Montag einen Vortrag am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Die russische Wirtschaft wachse trotzdem, angetrieben von den Rüstungsausgaben. Der finanzielle Schaden durch die Sanktionen ist seiner Einschätzung nach in der EU bisher sogar größer ausgefallen als in Russland.