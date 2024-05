Nur jedes zehnte Unternehmen hat Russland verlassen

Das ist insofern wenig verwunderlich, als es in diesen Ländern auch keinen vergleichbaren Druck gibt, Russland zu verlassen. Dort zu bleiben zahlt sich zudem wirtschaftlich aus: Aus der Erhebung geht hervor, dass die Profite der Unternehmen, die in Russland geblieben sind, angestiegen sind, mutmaßlich auch wegen geringerer Konkurrenz. Denn die knapp zehn Prozent der internationalen Firmen, die abgezogen sind, waren für 30 Prozent des Umsatzes der Auslandsunternehmen in Russland verantwortlich. Es gibt also frei gewordene Marktanteile zu gewinnen.

„Es ist leicht zu sagen, wir ziehen uns zurück“, sagt Astov. In der Umsetzung ist es aber im Regelfall komplizierter, insbesondere wenn man versucht, seine Firmenanteile zu einem attraktiven Preis loszuwerden. „Die russischen Käufer, die in Frage kommen, nutzen die Situation voll aus.“ Durch die regulatorischen Hürden sind die Preise noch weiter gefallen - und auf der Gegenseite steht die Möglichkeit, seinen Marktanteil auszubauen und abzuwarten, dass sich die Situation wieder beruhigt.

Ein österreichisches Unternehmen, dem dieser Vorwurf gemacht wird, ist die Raiffeisenbank International (RBI). Nachdem die russischen Banken vom internationalen Zahlungssystem (SWIFT) ausgeschlossen wurden, sei die davon nicht betroffene Raiffeisen-Tochter in Russland „ein wichtiger Kanal für die Zahlungsabwicklung“ geworden, sagt Astrov. Eine Zeit lang sei in etwa die Hälfte der Überweisungen zwischen Russland und den westlichen Ländern von Raiffeisen abgewickelt worden, die Bank habe dabei "enorme Profite erwirtschaftet". Nach einer in der Financial Times veröffentlichten Aufstellung hat die Bank im vergangenen Jahr 464 Millionen Euro Steuern in Russland gezahlt. Dieses Geld bleibt allerdings bisher in Russland. Der Versuch, einen Teil davon über einen Deal um Anteile des Baukonzerns Strabag nach Österreich zu transferieren, ist zuletzt gescheitert.