Ukraine-Krieg dürfte heuer auch Außenhandel mit Deutschland bremsen

Um den Krisen zu begegnen, brauche es nun vor allem Produktivitätswachstum und Innovation. "Was wir brauchen sind um das Produktivitätswachstum anzuschieben, sind Investitionen", so Felbermayr weiter. Einer der wichtigsten Aufgaben für Österreich und Deutschland sei es daher, ein positives Investitionsklima aufrechtzuerhalten, damit vor allem in Digitalisierung, Automatisierung und Energiewende investiert werde.

Netzwerkinfrastruktur besser abstimmen Binnenmarkt stärken

Um das zu erreichen, wäre für die beiden Länder, die ohnehin schon wirtschaftlich sehr stark miteinander vernetzt sind, eine noch engere Kooperation wichtig, insbesondere in der Energiepolitik, meint der Wifo-Chef. "Ich sehe da viel zu wenig. Die Debatten sind viel zu separiert", so Felbermayr. Die Notfallpläne, die die Politik zur Zeit ausarbeite, müssten viel besser koordiniert werden. Die Zusammenarbeit passiere zwar bereits in Teilen, "aber ich habe nicht den Eindruck, dass man da jetzt schon gut genug miteinander abstimmt".