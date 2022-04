Mehr Handel zwischen China und Russland seit Kriegsausbruch

Deutlich weniger Importe wegen Corona

Im März sind die weltweiten Exporte Chinas trotz des Kriegs in der Ukraine und der Omikron-Welle überraschend stark gewachsen. Die Importe sind aber deutlich zurückgegangen, strenge Coronamaßnahmen drückten in China auf den Konsum drücken. Wie die Zollverwaltung berichtete, wuchs der Außenhandel in US-Dollar berechnet im März insgesamt um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 504 Mrd. US-Dollar (464 Mrd. Euro).

Die Ausfuhren kletterten um 14,7 Prozent auf 276 Mrd. Dollar. Die Importe gingen um 0,1 Prozent auf 228 Mrd. Dollar zurück. Experten waren von einem etwas niedrigeren Exportwachstum ausgegangen, hatten aber einen deutlich höheren Anstieg der Importe erwartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres hatten die Ausfuhren noch um 16,3 Prozent zugelegt, während die Einfuhren um 15,5 Prozent gestiegen waren.

Auch die Exporte dürften sich Experten zufolge wegen des Kriegs in der Ukraine verlangsamen. Die Exportaufträge seiner europäischen Kunden seien im März gegenüber dem Vorjahr um ein Fünftel zurückgegangen, sagte der Geschäftsführer von Shenzhen Muchen Technology, Qi Yong, zu Reuters. Dies führt der Chef des Vertriebsunternehmens für Unterhaltungselektronik auf "die kriegsbedingte schwache Kaufkraft und das Risiko einer Konjunkturabschwächung in den europäischen Volkswirtschaften" zurück. "Exporteure, die sich in dieser Region engagieren, dürften weiterhin den Druck spüren", sagte er.