Ökonomen-Umfrage: Deutsche Wirtschaft entging Rezession knapp

Die deutsche Wirtschaft ist Ökonomen zufolge trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine im ersten Quartal knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte von Jänner bis März um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen sein, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte von zwölf Banken im Schnitt voraus. Ende 2021 war Europas größte Volkswirtschaft wegen der Corona-Pandemie noch um 0,3 Prozent geschrumpft.

Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Ökonomen von einer Rezession. Die erste offizielle Schätzung für das erste Vierteljahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt am kommenden Freitag.

"Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat im ersten Quartal vermutlich nur geringfügig zugelegt", sagte Helaba-Ökonom Stefan Mütze. Vor Kriegsausbruch am 24. Februar dürfte die Industrie noch ein Plus erwirtschaftet haben, auch der Außenhandel dürfte zum Wachstum beigetragen haben. "Der Einzelhandel hingegen weist auf einen auch inflationsbedingt schwachen Konsum hin", so der Experte. Die Teuerungsrate ist im März mit 7,3 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren geklettert, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert und die Bereitschaft zum Geldausgeben dämpft.