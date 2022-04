Knill: "Die Verwaltung kann keine Krise managen"

Welche wären das?

Es gibt über 50 Großunternehmen in Österreich, die in ihrer Produktion sehr stark von Gas abhängig sind und weitere 7.000 Unternehmen, die Gas als wesentliche Energiequelle brauchen. Wenn es wirklich zu einem Embargo kommen würde, hätten wir einen Flächenbrand bei den wirtschaftlichen Auswirkungen. Es würde zu einem totalen Stillstand und dadurch zu Massenarbeitslosigkeit kommen. Das ist verantwortungslos, was hier auf europäischer Ebene bei diesem Thema getan wird.

Wir würden an Wohlstand verlieren, aber viele Menschen in der Ukraine verlieren Tag für Tag ihr Leben.

Wir tragen diese Sanktionen mit, weil es um den Erhalt unserer europäischen Werte geht. Aber jetzt haben wir Sanktionen und der Krieg geht nicht zu Ende. Russland ist so groß und hat so viele Ressourcen, um den Krieg weiter führen zu können. Und solange wir nicht China und Indien mit an Bord haben und es auf der Ostflanke Russlands ganz normalen Handelsverkehr gibt, wird das nicht zum Einlenken führen. So traurig es klingt, diesen Krieg kann man nur mit militärischen Mitteln beenden.