IV: Russland-Sanktionen werden Handel und Investitionen einschränken

Zahlungsströme im Geschäftsverkehr mit Russland seien weiterhin möglich, sofern sie nicht über eine Bank abgewickelt werden, die auf der Sanktionsliste stehen. Konten bei anderen Geldinstituten könnten, so Löwy, auch österreichischen Firmen die Gelegenheit bieten, aus dieser Zwickmühle herauszukommen.

Allerdings stehe auch im Raum, dass es hier zu Verschärfungen kommen könnte. Als Beispiel verwies der IV-Experte auf den Iran, dem nur eingeschränkte Transfers über bestimmte Konten für Öl, Gas und medizinische Produkte gestattet wurden. Ein Ausweg wären auch Barter-Geschäfte, die wieder aufleben könnten, auch wenn sie kompliziert seien.

An die Möglichkeit asymmetrischer Gegensanktionen Russlands in wirtschaftlicher Hinsicht bis hin zur Beschlagnahme ausländischer Assets will Löwy nicht denken: "Dann wäre eine völlig andere Dimension erreicht."