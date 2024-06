Wie und warum der TUI-Konzern jetzt mit Luxus-Angeboten punkten will

Was zählt, seien Erlebnisse, Flexibilität und Personalisierung. „Erlebnisse werden wichtiger als Besitz“, beobachtet CEO Ebel den Trend zu „moderneren, informelleren Luxus“. Intern firmiert die meist jüngere Klientel unter „Henry“ – high earner, not rich yet. „Leute, die sehr lange und hart arbeiten, haben andere Urlaubsbedürfnisse als der sogenannte normale Kunde“, sagt Vorstand Krüger

Um den Schaden gering zu halten, bräuchten die Kunden derzeit keine Anzahlungen zu leisten. Die Flugsessel und Hotelbetten, die FTI gebucht hatte, würden nun teilweise auch von der TUI übernommen. Bestimmte Hotels hätten nur über FTI verkauft. „Wir haben diese Hoteliers gefragt, ob sie ihre Betten über uns verkaufen würden“. Sowohl Hoteliers als auch Kundinnen und Kunden hätten trotz der Insolvenz nach wie vor Vertrauen in die Branche, vor allem in starke Marken.

Trotz der Insolvenz des drittgrößten deutschen Reisekonzerns FTI rechnet TUI-Chef Sebastian Ebel mit weiterhin scharfem Wettbewerb . „Es gibt vier starke Player, der Wettbewerb bleibt sehr hoch“, sagte Ebel im Gespräch mit dem KURIER. Die mittelfristig zu erwartende Konsolidierung in der Branche sieht er positiv. Die Insolvenz sei nicht nur eine „riesige Herausforderung“ für die Hoteliers in der Türkei und in Ägypten. Die Kunden bekämen zwar ihr Geld zurück, aber auch für sie sei die Situation unangenehm.

Ehrgeizige Pläne

TUI hat ehrgeizige Pläne. Die derzeit rund 424 Hotels und Resorts sollen mittelfristig auf 600 aufgestockt werden. Die Gruppe bietet 12 Marken im Drei- bis Fünf-Stern-Segment, von RIU und TUI Blue bis zu den Robinson und Magic Life Clubs, in 350 Destinationen und 35 Ländern. „Unsere Strategie ist die Bildung von Hotelclustern. Also der Aufbau verschiedener Marken in einer Mikro-Destination, so wie am Beispiel Sansibar, wo wir jetzt mit vier Hotels präsent sind und weitere folgen werden“, sagt Ebel.

Grundvoraussetzung für Erlebnis-Hotellerie sind gut geschulte Mitarbeiter. Ausgebildet wird in eigenen Hotelschulen in 25 Ländern. Keine Industrie bringe daher „so einen hohen Wohlstandstransfer von Nord nach Süd wie der Tourismus“ (Krüger). „Reisen ist ein Mega-Trend. Die Unterstützung der lokalen Bevölkerung ist ganz wichtig für uns“, betont Ebel. Die Proteste auf den Kanaren hätten sich nicht gegen Tourismus an sich gerichtet, sondern gegen die hohen Mieten. Auch die Tourist Tax in Venedig sei verständlich.