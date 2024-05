Sri Lanka: Ein Blick hinter die Kulissen eines Luxushotels

Die junge Frau in dem weißen Poloshirt ist eine von fast hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern der TUI Academy im Luxushotel Heritance Ahungalla . Hier, zwischen weißen Säulen in einer offenen Halle vor einem endlos scheinenden Pool, führen ausgewählte Teenager ihre Fähigkeiten vor, die sie in den vergangenen Monaten während eines Praktikums im Hotel erlernt haben. Die meisten kommen aus Familien, die sich entweder keine Ausbildung für ihre Kinder leisten konnten – oder wollten .

Mitgift viel höher als Verdienst

Vor allem junge Frauen werden noch immer häufig davon abgehalten, zu arbeiten, weil sie das für einen potenziellen Ehemann unattraktiv machen könnte. Auch weil die auf Sri Lanka übliche Mitgift, die die Familie des Bräutigams bei einer Hochzeit an die Familie der Braut zahlen muss, in der Regel alles übersteigt, was die Frau bis dahin selbst erarbeitet haben könnte. Schließlich steckt der Inselstaat seit fünf Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, musste 2022 sogar den Staatsbankrott verkünden.