TUI Österreich: "2024 wird ein Rekordsommer"

Während die Wintersaison voll läuft, rühren Reiseveranstalter schon die Werbetrommel für den Sommer. Bei TUI Österreich glaubt man sogar an einen "Rekordsommer 2024" - vor allem wegen steigender Frühbuchungszahlen. "Der Frühbuchertrend ist zurück, denn die Zahl der Frühbucher liegt um 25 Prozent über dem Vorsommer", sagte TUI-Österreich-Chef Gottfried Math am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien. Die Kapazitäten wurden erhöht. All-inclusive-Urlaub bleibe im Trend.

Beliebteste Mittelstreckenziele seien Griechenland, Türkei und Spanien. Dahinter folgen beim Reiseveranstalter in mittlerer Entfernung Ägypten, Italien und Spanien. In der Ferne liegen die USA vor den Malediven und Thailand. Bei den Städten liegt New York vor Hamburg, London, Rom und Barcelona.

