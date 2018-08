Währungskrise in der Türkei: "Müssen uns massiv Sorgen machen"

Ein Blick auf die aktuellen Kurse zeigt deutlich: Die türkische Landeswährung Lira befindet sich im freien Fall. Seit Jahresbeginn hat sie mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren. Allein am Freitag hatte sie 18 Prozent eingebüßt und war auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gestürzt. Es war der größte Verlust an einem einzigen Tag seit 2001.

Was die Zahlen längst belegen, darf in der Türkei aber nicht laut gesagt, oder gar geschrieben werden. So will die türkische Regierung etwa gegen negative Kommentare zur Wirtschaft in sozialen Netzwerken vorgehen und entsprechende rechtliche Maßnahmen gegen solche Mitteilungen einleiten, teilte das türkische Innenministerium mit. Seit dem 7. August seien 346 Nutzerkonten auf sozialen Netzwerken ausgemacht worden, in denen der Verfall der Landeswährung Lira auf provozierende Art und Weise kommentiert wurde, heißt es.

Außerdem teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft laut dem Sender CNN Türk mit, die Türkei erlebe einen wirtschaftlichen Angriff, dem manche Nutzer durch schriftliche oder audiovisuellen Nachrichten oder in Sozialen Netzwerken Vorschub leisten würden. Auch sie sollen juristisch belangt werden.

"Raketen in einem Wirtschaftskrieg"

Während Präsident Recep Tayyip Erdogan und dessen Anhänger den Kursverfall also als Angriff bezeichnen, oder als "Raketen" in einem Wirtschaftskrieg gegen die Türkei, sehen internationale Experten die Schuld bei der türkischen Regierung selbst. Ein wesentlicher Grund seien Befürchtungen, Erdogan, der seit einer Verfassungsänderung mit besonders großer Machtfülle ausgestattet ist, könnte sich massiv in die Wirtschaft und die Währungspolitik einmischen. Außerdem wachse die Besorgnis, dass die Notenbank ihre Unabhängigkeit verliert. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe laut dem Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, dann noch die Ankündigung von US-Sanktionen gegen die Türkei.

Fuest, hält die Türkei-Krise für hochgefährlich und rät dem Land dazu, Hilfen beim Internationalen Währungsfonds (IWF) zu beantragen. "Wir müssen uns massiv Sorgen machen", kommentierte Fuest im Handelsblatt vom Montag den jüngsten Absturz der türkischen Lira und die Wirtschaftsprobleme des Landes. Er sprach von einer "klassischen Wirtschafts- und Währungskrise".

Was die Wirkung der Türkei-Krise für Deutschland angeht, lautete Fuests Befund: "Insofern halte ich das Problem für überschaubar." Das ökonomische Gewicht der Türkei sei dann doch nicht so groß, als dass die dortige Krise eine Rezession in Deutschland oder Europa auslösen müsse. Andererseits verschärfe die dortige Entwicklung aber eine ohnehin schon schwierige Lage für die Weltwirtschaft, die schon durch die US-Strafzölle und den Brexit belastet sei. Auch in Europa sei die wirtschaftliche Lage fragil. "Eine Stabilisierung der Türkei liegt in unserem Interesse."