Ifo-Chef hält Türkei-Krise für hochgefährlich

Was die Wirkung der Türkei-Krise für Deutschland angeht, lautete Fuests Befund: "Insofern halte ich das Problem für überschaubar." Das ökonomische Gewicht der Türkei sei dann doch nicht so groß, als dass die dortige Krise eine Rezession in Deutschland oder Europa auslösen müsse. Andererseits verschärfe die dortige Entwicklung aber eine ohnehin schon schwierige Lage für die Weltwirtschaft, die schon durch die US-Strafzölle und den Brexit belastet sei. Auch in Europa sei die wirtschaftliche Lage fragil. "Eine Stabilisierung der Türkei liegt in unserem Interesse."

Milliarden stehen am Spiel

Es geht um kleinen Beträge, die sich die Türkei rund um den Erdball bei Banken geliehen hat. Hochrechnungen zufolge soll es sich um umgerechnet knapp 194 Milliarden Euro handeln. Besonders groß ist die Zitterpartie derzeit wohl in den spanischen Geldhäusern. Sie haben laut einen Bericht der Welt eine Summe von 80 Milliarden Dollar (71 Mrd. Euro) ausständig, bei französischen Instituten soll sich der Betrag auf 35 Mrd. Dollar, bei italienischen auf 18 Mrd. und bei deutschen auf 13 Mrd. Dollar summieren.

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit bekommt weiterhin die Auswirkungen der Turbulenzen rund um die türkische Landeswährung Lira zu spüren. Die italienische Bank, die in der Türkei die Tochter Yapi Kredi kontrolliert, meldete zu Handelsbeginn an der Mailänder Börse am Montagvormittag einen Kursverlust von 2,7 Prozent auf 13,4 Euro.