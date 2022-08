Trotz hoher Stromrechnung: Handelobmann pfeift auf Energiespartipps

Schließlich könne seine solche Preiserhöhungen nicht weitergeben. Und die Geschäfte laufen nach wie vor schleppend. Im ersten Halbjahr lag der Branchenumsatz laut dem Forschungsinstitut Economica real quasi auf dem Vorjahresniveau. Die Konsumlaune ist enden wollend, das Konsumentenvertrauen in der EU war im Juli so bescheiden wie seit über 20 Jahren nicht, sagt Economica-Chef Peter Voithofer. „Sogar bescheidener als in der Finanzkrise 2008/09“, betont er. Österreich rangiere im Ländervergleich auf einen der letzten Plätze. Grund dafür ist unter anderem die hohe Inflation.

Klimaanlage läuft weiter

Von Energiesparmaßnahmen wie in Spanien, wo Klimaanlagen auf maximal 27 Grad gedrosselt und das Licht in den Schaufenstern ab 22 Uhr abgedreht werden, will Trefelik jedenfalls in Österreich nichts wissen. „Das Licht bliebt an. Ein Mindestmaß an Beleuchtung braucht man schon aus Sicherheitsgründen.“ Und ohne Klimaanlage würde im Modehandel ohnehin nichts gehen. „Ich brauch keine Kühlung auf Gefrierschranktemperatur wie in Dubai, aber ich kann die Klimaanlage auch nicht abdrehen, sonst will ja niemand mehr etwas anprobieren.“

Seinen Mitgliedsbetrieben werde er jedenfalls keine Energiespartipps geben, so wie es der Handelsverband Deutschland (HDE) kürzlich getan hat. Dieser hatte Händler unter anderem dazu aufgerufen, ihre Ladentüren nicht ständig offenzuhalten und damit den Effekt von Heizung bzw. Klimaanlage verpuffen zu lassen. An den Türen sollten die Händler sicherheitshalber den Hinweis „Türen zu, Geschäfte offen“ anbringen.