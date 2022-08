Seilbahnen: Im Winter wir das Tempo gedrosselt

Höhere Liftpreise gepaart mit weniger Angebot auf der Piste? Offenbar droht Skifahrern kommenden Winter genau dieses Szenario. Nicht nur in den Schweizer Bergen, auch in Österreich.

Seilbahnsprecher Franz Hörl denkt jedenfalls schon laut über Energieeinsparungspotenziale nach. „Zehn bis 15 Prozent werden schon drin sein. Uns soll man dann nicht wieder vorwerfen können, dass wir stur sind“, sagt Hörl im KURIER-Gespräch. Unter anderem denkt der Seilbahner aus dem Zillertal über weniger Beleuchtung an den Tal- und Bergstationen, weniger aufgeheizte Restaurants entlang der Pisten und vielleicht sogar das Ausschalten von Sitzplatzheizungen am Sessellift nach.

In der Planai wird jedenfalls gerade heftig evaluiert. Bis zu 30.000 Skifahrer verteilen sich an Spitzentagen auf die 54 Seilbahnen und Liftanlagen des Skigebiets. Von Angebotseinschränkungen sollen die Gäste nichts mitbekommen, sagt Geschäftsführer Georg Bliem. Sein Team klopft gerade 41 Punkte auf ihr Energieeinsparungspotenzial ab. Gedacht wird unter anderem an reduzierte Betriebszeiten oder sich langsamer im Kreis drehende Seilbahnen. Solche Maßnahmen könnten zu acht bis zehn Prozent Stromeinsparung führen, rechnet Bliem vor: „Wir können je nach Gästeaufkommen die Fahrgeschwindigkeit anpassen. Also die Gondel langsamer fahren lassen, wenn die meisten Gäste schon am Berg sind. Der Skifahrer wird nicht wirklich merken, dass er statt bisher 12 Minuten nun 13 Minuten auf die Planai fährt.“