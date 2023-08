Trend zur Teilzeit führt zu massiven Pensionslücken

Generalpensionskassenvertrag umzusetzen

Eine Frau mit 24 Jahren, die Teilzeit arbeitet, müsste 150 Euro pro Monat bis zu ihrem Erwerbsende einzahlen, um letztlich eine durchschnittliche Pension in Höhe von 1.971 Euro zu erhalten. Bei Männern sind es 170 Euro pro Monat und am Ende winkt eine Durchschnittspension in Höhe von 2.188 Euro.

„Es bedeutet aber auch, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, dass die Österreicher und Österreicherinnen möglichst früh die Möglichkeit haben in betriebliche Pensionskassen einzahlen zu können“, sagt Zakostelsky.

Dazu gilt es den geplanten Generalpensionskassenvertrag umzusetzen. Außerdem sollten Arbeitnehmer solche Pensionskassenbeiträge künftig vom Bruttolohn steuerlich absetzen können ebenso Unternehmer ihre Arbeitgeber-Eigenbeiträge. „Es gilt, einen Anreiz zu schaffen. Wir würden es koppeln mit einer grünen Pension“, sagt Zakostelsky. „Der Gesetzgeber könnte diese Einzahlungen dann steuerlich fördern, wenn sie in ein genau definiertes grünes Produkt der Pensionskasse fließen.“