Transportbranche wird von alten Problemen eingeholt

Nachdem die Transportbranche zu Beginn der Corona-Pandemie in eine Art Schockstarre verfallen ist, ist mittlerweile wieder „business as usual“ eingetreten, sagt Alexander Klacska, Obmann der Bundesparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich. Zwar werde man das Niveau von 2019 heuer noch nicht erreichen, die Branche blicke jedoch optimistisch in die Zukunft.

Schikanen

Grenzschließungen und Schikanen wie vor einem Jahr plagen die Transporteure nicht mehr – Fahrer durften damals unter anderem an Zielorten nicht die Toiletten benutzen, weil die Leute dort Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus hatten. Stattdessen profitiert die Branche stark von der positiven Wirtschaftsentwicklung. Dadurch ist allerdings ein altes Problem wieder virulent geworden: der Fahrermangel.