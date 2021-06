Studie: Österreichs Industrie droht das Mittelmaß

Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hat in einer aktuellen Studie in Österreich 155 Manager aus dem produzierenden Gewerbe danach gefragt, was die Industrie nach der Corona-Pandemie am dringendsten brauchen wird. Die Antwort der Befragten ist ziemlich einhellig ausgefallen: Neben der Produktivität wird vor allem Resilienz und Nachhaltigkeit für Unternehmen wettbewerbsentscheidend sein.

Viele Faktoren

Resilienz – die Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verwerfungen und die Fähigkeit, sich diesen anpassen zu können – hat für 63 Prozent der österreichischen Unternehmen Priorität, so die BCG-Studie. Insgesamt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Industrie 4.0 der Schlüssel ist, um in allen drei Dimensionen erfolgreich zu sein.