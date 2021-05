Wolfram Elsner, Professor für Wirtschaftsforschung an der Universität Bremen, nahm auf Einladung der ÖVP an der Pressekonferenz Stelzers teil. Er sieht die Entwicklung Europas im Vergleich zu jener Chinas kritisch. „Europa war zu lange Europa-zentriert und Europa-verliebt. Wir haben Veränderungen in China seit den 1950er-Jahren oder wenigstens seit den 1980ern zu lange ignoriert und fallen nun in eine falsche, äußerlich kritisierende, Wert-imperiale, in Wirklichkeit aber wenig informierte und defensive Haltung. Wir müssen China ernst nehmen in seinen Angeboten zur Zusammenarbeit.“ Ausländische Unternehmen (USA, EU) würden stetig verbesserte (reale und finanzielle) Investitionsbedingungen melden. Und deutsche Hightech-Firmen (Siemens, SAP, Bosch, Telekom etc.), generierten inzwischen das meiste neue technologische Wissen in China.“