Investor Siegfried Wolf übernimmt MAN Steyr

Nun also doch: Investor Siegfried Wolf übernimmt mit seiner WSA das MAN-Werk in Steyr, wie ein Sprecher dem KURIER bestätigte. Nachdem das Konzept Wolfs von der Belegschaft in einer Urabstimmung im April zunächst abgelehnt worden war, wurde nun doch eine Einigung erzielt. Der formale Beschluss zum Verkauf soll noch heute in einer Aufsichtsratssitzung erfolgen.

Die Mitarbeiter wehrten sich gegen anstehende Lohnkürzungen und eine Verkleinerung der Belegschaft.Wolf hat sein Angebot in Folge nachgebessert und zugesagt, zusätzlich zu 1.250 Mitarbeitern alle 160 Lehrlinge zu übernehmen. Für weitere 150 Beschäftigte soll es eine Arbeitsstiftung geben, 133 steht eine Lösung in Altersteilzeit offen. Insgesamt sind bei MAN Steyr 2.300 Personen angestellt.

Während MAN nur die Optionen einer Übernahme durch Wolf oder die Schließung des Werkes in Betracht zog, hatten Belegschaftsvertreter stets darauf gepocht, dass der Konzern mit allen Interessenten verhandelt. Die Arbeitnehmerseite pochte in der Auseinandersetzung auf einen 2019 geschlossenen Vertrag, der auch eine Standortgarantie und den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen vorsah. MAN bestritt die Gültigkeit des Pakts, zu einer gerichtlichen Klärung der Streitfrage ist es noch nicht gekommen.