Claus Raidl vertritt Green-Mobility-Gruppe bei MAN Steyr

Die Pläne des Green-Mobility-Konsortiums zur Weiterentwicklung des von Schließung bedrohten MAN-Werks in Steyr schreiten offenbar voran. So wurde der langjährige Böhler-Uddeholm-Chef und Ex-Nationalbankchef Claus Raidl zum Industriesprecher der Investorengruppe bestimmt, berichteten am Dienstag oö. Medien. Vergangenen Freitag gab es ein Treffen mit oö. LH Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP).

Bereits Anfang Mai hatte jene Investorengruppe rund um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit) mitgeteilt, "dass das Konsortium mit MAN München eine NDA - Non-Disclosure Agreement, Vertraulichkeitserklärung - zur Aufnahme weiterer Gespräche abgeschlossen hat". Gemeinsam mit dem Consulter Deloitte Wien werde an der Endausarbeitung eines Konzepts gearbeitet.

Stelzer betonte gegenüber der APA am Dienstag, dass das Land grundsätzlich alles und jeden unterstütze, der bereit sei, in Steyr weiterzutun, der die Produktion und Arbeitsplätze übernimmt bzw. schafft. Vonseiten der Green-Mobility-Gruppe sei nichts Konkretes genannt worden, auch keine konkreten Investoren.