Tourismus-Saisonierkontingent wird erhöht, Kellner ist jetzt Mangelberuf

Der Personalmangel in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist prekär. Als kurzfristige Sofortmaßnahme wird nun das Saisonierkontingent um 1.000 Personen erhöht, um die Sommerspitze zu heben, teilte die Regierung am Mittwoch nach dem Ministerrat mit. Eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Martin Kocher soll laut Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (beide ÖVP) so schnell wie möglich in Kraft treten. Kellner wird österreichweit zum Mangelberuf.