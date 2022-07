Branchen finden keine Fachkräfte: Drei Betroffene erzählen, was falsch läuft

Annemarie Kainzbauer ist 14 Jahre alt, als sie ihre Ausbildung an der Gastgewerbefachschule (Gafa) in Wien beginnt. Sie will Köchin werden, vor allem die Süßspeisen haben es ihr angetan: „Ich hatte immer eine Faszination für Desserts, und die wollte ich unbedingt in der Praxis ausleben.“

Zeitintensive Ausbildung

Die Ausbildung macht Kainzbauer zunächst Spaß. Auch an den straffen Zeitplan gewöhnt sie sich schnell. „Ich hatte mit 15,16 bereits eine 40-Stunden-Woche. Das war schon hart, aber ich habe viel gelernt.“ Statt Freunde treffen und schwimmen gehen, ist für die Gafa-Schülerin selbst in den Sommerferien Arbeit angesagt. Zwei dreimonatige Praktika in unterschiedlichen Gastronomiebetrieben sind während der Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler vorgeschrieben. Kainzbauer schlägt sich durch die zeitintensive Ausbildung durch. Sie hängt sogar noch eine einjährige Patisserie-Meisterklasse an und absolviert zusätzlich die Konditormeisterprüfung.

Bewerbung, Probetag, Zusage

Danach geht alles schnell: Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Probetag, Zusage. „Ein Restaurant hat mir sogar schon während des Probetages eine Anstellung zugesagt“, erzählt die gelernte Köchin. Eineinhalb Jahre ist sie beim Motto am Fluss in Wien für die Desserts zuständig: „Eineinhalb Jahre, das ist für Gastro-Verhältnisse echt lang“, scherzt sie. Doch Kainzbauer hat noch andere Pläne. Im Winter 2020/21 möchte sie auf „Saison“ gehen. Saison, erklärt sie, heißt in der Gastronomie arbeiten in der Wintersaison in einem Skiort: „Du verdienst gut – aber du hackelst dafür auch richtig rein.“

Und dann kam Corona

Corona macht Kainzbauer einen Strich durch die Rechnung. Den Job in einem angesehenen Hotel im Skiort Obertauern, tritt sie nie an. Stattdessen nimmt sie eine Stelle in einem teuren Lokal in Wien an. Nach einer Woche wirft sie das Handtuch: „Ich habe jeden Tag 15 Stunden gearbeitet. Ich bin bereit zu arbeiten, aber 15 Stunden – das war mir echt zu viel.“

Ein Mangel quer durch alle Branchen

Annemarie Kainzbauers Geschichte ist kein Einzelfall. Ende Mai dieses Jahres waren allein dem AMS mehr als 11.000 offene Stellen in der Gastronomie gemeldet. Aber auch in anderen Branchen herrscht ein außerordentlicher Mangel an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Der Stellenmonitor des ÖVP-Wirtschaftsbunds zählt österreichweit mehr als 281.000 offene Stellen. Der Arbeitsmarkt brummt – und das trotz hoher Inflation, steigender Energiepreise und des Ukraine-Kriegs. Die Geschwindigkeit, in der sich Österreichs Arbeitsmarkt von den Folgen der Pandemie wieder erholt hat, haben wohl viele unterschätzt.

Betriebe müssen zusperrren

Nun müssen Wirtshäuser zusperren und Betriebe Aufträge ablehnen, weil schlichtweg die Arbeitskräfte fehlen. Und erst jetzt, wo man im Lieblingsrestaurant plötzlich stundenlang aufs Essen wartet und die Nummer des Installateurs ständig besetzt ist, merkt man, wie wichtig diese Arbeitskräfte sind, damit die Wirtschaft überhaupt funktioniert und unser Alltag reibungslos abläuft. Doch die Erkenntnis kommt spät. Viele Beschäftigte haben sich bereits beruflich umorientiert oder stecken mitten in der Ausbildung. Laut AMS-Chef Johannes Kopf sind derzeit von rund 311.000 Arbeitssuchenden 70.000 in Schulung.

Nicht unter diesen Bedingungen

Auch Annemarie Kainzbauer hat umgesattelt. Sie hat gerade ihre Matura nachgeholt und möchte im kommenden Jahr „Soziale Arbeit “ studieren. Ob sie je wieder in die Gastro zurückkommen wird? „Ich möchte es nicht ausschließen. Aber nicht unter den aktuellen Bedingungen. Der Leistungsdruck, der in vielen Küchen herrscht in Kombination mit den zu langen Arbeitszeiten – da gehen viele daran kaputt. Wenn, dann würde ich mich gerne selbstständig mit einem kleinen Café machen.“ Derzeit kocht und bäckt sie nur für Familie und Freunde, sagt Kainzbauer, und genießt es.