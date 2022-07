Kraus-Winkler zu Preissteigerungen im Tourismus: „Wir rechnen mit 10 bis 15 Prozent“

Die Betriebswirtin Susanne Kraus-Winkler war Obfrau der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer und gründete u. a. die Loisium-Gruppe, die Wein- und Spa-Hotels entwickelt. Seit Mai ist die 67-Jährige Tourismusstaatssekretärin. Im Club 3 von KURIER, Kronenzeitung und profil spricht sie über das Fliegen, fehlende Fachkräfte und Liftkarten um 60 Euro.

Kraus-Winkler über die Kritik an AUA und Flughafen Wien: „Da sind viele Dinge zusammengekommen: Der Flughafen hat mit weniger Passagieren gerechnet, obwohl man wusste, dass die Reiselust groß ist. Was man jetzt sieht: Unternehmen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit, im Unternehmen oder der Nähe des Unternehmens gehalten haben, haben wesentlich bessere Startvoraussetzungen. Andererseits haben wir alle im touristischen Bereich damit zu kämpfen, dass es seit der Pandemie extreme Verwerfungen in vielen Bereichen gibt.“