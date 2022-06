Teuerung: Finanz-Online-Aktualisierung bringt schnelleres Geld

Das Finanzministerium kontaktiert alle Finanz-Online-Teilnehmer. Ziel ist, aktuelle Kontodaten zu haben, damit die beschlossenen Anti-Teuerungsmaßnahmen rasch und unbürokratisch ausbezahlt werden können. Der Kontakt erfolgt via Finanz-Online sowie via E-Mail, sofern die User letztere Kontakt-Aufnahme erlaubt haben.

"Ich bitte alle darum, die Daten zu aktualisieren oder – falls noch nicht erfolgt – sich bei Finanz-Online anzumelden, denn nur so kommen die Menschen rasch und unkompliziert an ihr Geld", so Finanzminister Magnus Brunner in einer Aussendung.