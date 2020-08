Todesfall in Zusammenhang mit VW-Abhöraffäre

Die "Helmstedter Nachrichten" hatten am Mittwoch berichtet, bei dem in einem Auto gefunden Toten handle es sich um einen VW-Mitarbeiter, der als Verdächtiger in der Abhöraffäre bei dem Autobauer gelte. Die Polizei in Wolfsburg bestätigte lediglich, dass auf einem Feld in Rottdorf nahe Helmstedt in Niedersachsen eine Leiche gefunden worden sei. Im Zusammenhang mit dem Todesfall werde auch ein Brandanschlag auf ein Wohnhaus im Mai untersucht, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, ob und welche Verbindungen es mit der Abhöraffäre gibt.

Freigestellter VW-Mitarbeiter

Volkswagen hatte Unternehmenskreisen zufolge einen Mitarbeiter freigestellt, der im Verdacht steht, vertrauliche Besprechungen mitgeschnitten zu haben. Das Wirtschaftsmagazin "Business Insider", das den Lauschangriff vor einigen Wochen enthüllt hatte, berichtete, der Mann habe zwischen 2017 und 2018 regelmäßig an internen Beratungen teilgenommen. Bei den Treffen ging es einem Insider zufolge darum, sich von dem Lieferanten Prevent zu trennen, mit dem VW im Streit lag.