Tiroler Landeshauptmann will Erleichterungen für Immo-Kredite

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat im Vorfeld der am Freitag stattfindenden Landeshauptleutekonferenz in Wien auf Erleichterungen bei der Wohnkreditvergabe gepocht. Eine neue Vorgabe sieht ja vor, dass mindestens 20 Prozent Eigenmittel eingebracht und maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Tilgung aufgewendet werden dürfen. Mattle kritisierte in der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe), dass dies besonders junge Menschen vor Probleme stelle.

"Der Druck gegenüber der Finanzmarktaufsicht muss erhöht werden. Denn ich will, dass Tirol ein Land der Eigentümer ist, nicht der Mietabhängigkeit", sagte Mattle. Er wolle - wie bereits bei der Landesfinanzreferentenkonferenz beschlossen - dass Zuschüsse und Darlehen im Rahmen der Wohnbauförderung als Eigenmittel anerkannt werden. Zuletzt hatte er auch ein "Eigenmittelersatzdarlehen" des Landes ins Spiel gebracht.