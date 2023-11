Warum schwedische Arbeiter Tesla boykottieren

In Schweden haben sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verschiedener Sektoren zu einem Tesla-Boykott zusammengetan. Die Elektroautos des US-Herstellers werden deswegen in schwedischen Häfen nicht mehr entladen, Ladestationen werden nicht repariert, die Showrooms nicht geputzt – Berichten zufolge bekommt der US-Konzern in Schweden nicht mal mehr seine Post.